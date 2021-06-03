В Пермском крае полицейскими найдены двое подростков, заблудившихся в лесу

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Очерский» поступило сообщение о том, что в лесу между деревнями Киприно и Нововознесенск Очёрского округа заблудились двое подростков 12 и 14 лет.
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