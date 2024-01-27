Сырский назвал сложной для ВСУ ситуацию на Северском и Артемовском направлениях

Ситуация на Артемовском и Северском направлениях остается сложной для украинской армии. Такую оценку дал после посещения позиций украинских войск на востоке страны командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
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