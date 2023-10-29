Раскрыта неожиданная причина трагедии экс-клавишника «Руки Вверх»

Музыкант страдал от серьезных проблем со здоровьемКлавишник музыкального коллектива "Руки вверх" Владимир Капырин, найденный без признаков жизни еще в начале октября, скончался от сердечного приступа, пишет SHOT, ссылаясь на собственный источник, указавший на результаты проверки следствия.