Разыскиваемого по линии Интерпола мужчину депортировали из Индонезии в Россию

Генпрокуратура РФ Россиянина, обвиняемого в хищении и легализации денежных средств на сумму свыше 100 миллионов рублей, депортируют из Индонезии в РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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