Публика оказалась возмущена состоянием Александра Емельяненко перед очередным боем

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко начал сильно «сдавать» в плане здоровья и врачи, а также поклонники гадают, сможет ли он продолжать свою бойцовскую карьеру.
Популярные статьи
- Авиакомпания Georgian Airways ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили отказом в обслуживании после критики
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»
- Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против участия президента Украины Зеленского в саммите G7
Свежие комментарии