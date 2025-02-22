Прекрасная иллюстрация к моей вчерашней статье. Сплошь друзья Америки.Нет у «украины» ничего своего – ни славы, ни воли.
Момент истины
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Прекрасная иллюстрация к моей вчерашней статье. Сплошь друзья Америки.Нет у «украины» ничего своего – ни славы, ни воли.
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