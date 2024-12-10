«Заморозка счёта без суда». Какую идею МВД одобрили российские власти?

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение Министерства внутренних дел (МВД), которое даст следователям и дознавателям право блокировать банковские счета без судебного решения на срок до десяти дней.
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