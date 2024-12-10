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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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  • АЛЕКСАНДР Крымский
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«Заморозка счёта без суда». Какую идею МВД одобрили российские власти?

«Заморозка счёта без суда». Какую идею МВД одобрили российские власти?

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение Министерства внутренних дел (МВД), которое даст следователям и дознавателям право блокировать банковские счета без судебного решения на срок до десяти дней.

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