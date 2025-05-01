Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 325 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей
    "бьётся в судорогах, предвкушая не особо приятный конец" 🤣🤣🤣 Как гласит старый анек - надо расслабиться и получить...Не мытьём, так ка...
  • Мария
    Иногда надо дать в зубы, чтобы тебя стали уважать.Зря смеялись над ...
  • Валерий Абрашкин
    Украина - часть России, т.е. они просто с краю. Какая тут государственность?Убийство генерала...

Операторы БПЛА двумя ударами уничтожили самоходку «Акация» ВСУ

Операторы БПЛА двумя ударами уничтожили самоходку «Акация» ВСУ

В зоне ответственности группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении операторы беспилотных летательных аппаратов успешно ликвидировали самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация» Вооруженных сил Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх