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Лучше захватить зонт: прогноз погоды на День знаний в Барнауле и Алтайском крае

Лучше захватить зонт: прогноз погоды на День знаний в Барнауле и Алтайском крае

День знаний в Алтайском крае и Барнауле в 2026 году будет прохладным и, возможно, дождливым. Прогноз погоды сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

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