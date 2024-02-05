Слухи: Starfield и Indiana Jones and the Great Circle всё-таки выйдут на PS5 За последние годы Microsoft...

Слухи: Starfield и Indiana Jones and the Great Circle всё-таки выйдут на PS5За последние годы Microsoft приучила геймеров, что не делится крупными игровыми релизами своих студий с платформами конкурентов, однако, похоже, для американского платформодержателя задул ветер перемен.
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