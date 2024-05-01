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Военные новости ★ спецоперация

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Эвакуированный из-под Бердычей американский танк Abrams доставили на выставку трофейной техники на Поклонной горе

Эвакуированный из-под Бердычей американский танк Abrams доставили на выставку трофейной техники на Поклонной горе

Эвакуированный нашими бойцами с Авдеевского направления американский танк M1A1 Abrams успели доставить в Москву до открытия выставки трофейной техники на Поклонной горе.

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