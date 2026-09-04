Сочи: дивный отдых у моря для всей семьи

Мечтаете об отдыхе в Сочи, где горный воздух встречается с ласковым морем, а время замедляет свой бег? Эта история о том, как один город у Чёрного моря помогает забыть о суете и заново услышать себя.
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