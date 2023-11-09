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Защитник «Интера» Бастони о выходе в плей-офф ЛЧ: «Мы сделали еще один шаг в развитии нашей команды»

Защитник «Интера» Бастони о выходе в плей-офф ЛЧ: «Мы сделали еще один шаг в развитии нашей команды»

Защитник миланцев высказался после матча с «Зальцбургом» (1:0). «Мы счастливы, потому что «Зальцбург» – очень сильная команда, мы знали, какой у них потенциал, и хорошо сопротивлялись в первом тайме, который они провели очень сильно.

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