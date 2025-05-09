Глава Карелии принял парад в честь Дня Победы в Петрозаводске

В честь 80-й годовщины Великой Победы в карельской столице состоялось торжественное прохождение войск Петрозаводского территориального гарнизона, парадных расчетов силовых ведомств, военных кафедр вузов, юнармейцев, курсантов и кадетов.
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