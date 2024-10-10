Молодых волков впервые за несколько лет запечатлели в Нижне-Свирском заповеднике

В объектив камеры попала волчица с шестью детенышами Видеоловушка, установленная в Нижне-Свирском заповеднике в Ленинградской области, впервые за несколько последних лет использования лесного видеонаблюдения запечатлела волчий молодняк.
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