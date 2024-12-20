Соцфонд России предупредил, что пособия на детей придут досрочно 25 декабря

В России предупредили, что пособия на детей за декабрь гражданам перечислят досрочно – 25 декабряСайт Социального фонда России сообщил подробности «Через неделю, 25 декабря, родители получат: единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет», - указали в Соцфонде.