Дайджест западной прессы: судьба «Аль-Каиды»* и слабые санкции против российской нефти в Foreign Affairs, спокойствие Эстонии по версии WSJ, риски энергозависимости Европы у Bloomberg, расследование Telegraph о SAS и Израиле, а также «Золотой купол» и хуситы в разборах Financial Times.
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