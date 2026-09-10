Дайджест западной прессы: судьба «Аль-Каиды»* и слабые санкции против российской нефти в Foreign Affairs, спокойствие Эстонии по версии WSJ, риски энергозависимости Европы у Bloomberg, расследование Telegraph о SAS и Израиле, а также «Золотой купол» и хуситы в разборах Financial Times.