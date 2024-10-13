Россияне стали очень редко хранить деньги дома

Большинство предпочитает отдавать сбережения в банк Все меньше россиян предпочитают хранить деньги в наличном виде, их доля сократилась до 20% с 32% годом ранее, согласно исследованию компании Anderida Financial Group.
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