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Царьград

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Кремль: Моди подарил Путину древнюю индийскую книгу «Тирукурал»

Кремль: Моди подарил Путину древнюю индийскую книгу «Тирукурал»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту России Владимиру Путину древний труд «Тирукурал», известный философский трактат, переведенный на русский язык, сообщила пресс-служба Кремля.

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