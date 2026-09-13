Райан Гарсия побеждает Коннора Бенна и защищает титул WBC

Райан Гарсия, 28-летний боксер из США, победил британца Коннора Бенна в Лас-Вегасе, защитив титул WBC в полусреднем весе.
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