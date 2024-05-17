Кардиолог Блинова: анализы на наследственную гипертонию сдавать не обязательно

Некоторые клиники предлагают анализы для выявления генов, связанных с развитием гипертонии. Однако сдавать их необязательно, так как лечение гипертонии никак не зависит от наличия или отсутствия связанных с заболеванием генов.
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