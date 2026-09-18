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The Eurasia Daily news agency

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Escaped from The actress is ashamed of Russia because of the lack of foreign agent status

Escaped from The actress is ashamed of Russia because of the lack of foreign agent status

An actress of theater and cinema, who left Russia to Latvia, Chulpan Khamatova is "ashamed to look" in the eyes of people against the background of the lack of status of a foreign agent.

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