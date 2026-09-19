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Силы ПВО уничтожили 288 беспилотников за 12 часов над Россией

Силы ПВО уничтожили 288 беспилотников за 12 часов над Россией

Почти три сотни беспилотников самолетного типа уничтожили российские средства ПВО в течение дня. С 08:00 до 20:00 по московскому времени военные перехватили 288 дронов, сообщило Минобороны России .

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