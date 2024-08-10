Трамп: Харрис не даёт интервью, потому что тупая

Представитель Республиканской партии, кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп назвал свою соперницу, действующего вице-президента Камалу Харрис, глупой, поскольку она отказывается общаться со СМИ.
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