Ученые: удар метеорита, сопоставимого по размеру с четырьмя Эверестами, ускорил эволюцию жизни на Земле

PNAS: падение 37-километрового астероида на Землю способствовало развитию бактерий на планете. Американские исследователи из Гарвардского и Стэнфордского университетов пришли к выводу, что развитие жизни на Земле значительно ускорилось благодаря столкновению с гигантским метеоритом около 3,26 миллиарда лет назад.