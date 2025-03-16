В Ленобласти прошел турнир по волейболу в честь Дня воссоединения Крыма с Россией

В нем приняли участие 9 команд в возрасте от 18 до 50 лет В Луге Ленинградской области прошел турнир по волейболу, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией, рассказали в пресс-службе Комитета по спорту Ленобласти.
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