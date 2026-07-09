Минздрав предложил изменить порядок оказания стоматологической помощи в России

Изменения должны вступить в силу 1 октября 2026 года. Проект Минздрава предусматривает анестезию при болезненных манипуляциях, меняет требования к оснащению стоматологических кабинетов и уточняет, кто может оказывать доврачебную помощь.
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