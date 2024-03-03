Премьер-лига. Женщины. «Енисей» крупно обыграл «Динамо» из Новосибирска, курское «Динамо» встретится с МБА

«Енисей» крупно обыграл новосибирское «Динамо». Курское «Динамо» встретится с МБА. Чемпионат России Женщины Премьер-лига Динамо Новосибирск – Енисей – 67:89 (19:26, 15:25, 20:18, 13:20) ДИНАМО Н: Джеймс (19), Елисеева (12), Осипова (10 + 5 подборов) ЕНИСЕЙ: Бурова (20 + 8 подборов), Петрова (14), Гунченко (13 + 8 подборов) 3 марта.
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