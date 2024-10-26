Депутат КПРФ впервые прокомментировал ролик с эскортницей в Госдуме

Депутат от партии КПРФ Денис Парфенов не стал давать комментарии по поводу домыслов и слухов, которые вызвало видео с интернете, на котором похожий на него человек проводит встречу с эскортницей в Госдуме.
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