Титов: законопроект об аресте имущества до суда станет рычагом давления на бизнес

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к спикеру Государственной думой России Вячеславу Володину с предложением снять с рассмотрения законопроект об аресте имущества до суда, сообщает ТАСС.
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к спикеру Государственной думой России Вячеславу Володину с предложением снять с рассмотрения законопроект об аресте имущества до суда, сообщает ТАСС.
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