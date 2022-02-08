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Титов: законопроект об аресте имущества до суда станет рычагом давления на бизнес

Титов: законопроект об аресте имущества до суда станет рычагом давления на бизнес

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к спикеру Государственной думой России Вячеславу Володину с предложением снять с рассмотрения законопроект об аресте имущества до суда, сообщает ТАСС.

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