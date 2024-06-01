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Театр абсурда

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Кратко о новых назначениях и бесславном уходе прежних губернаторов

Кратко о новых назначениях и бесславном уходе прежних губернаторов

31 мая Владимир Владимирович Путин подписал указ об отставке пятидесятитрёхлетнего баскетболиста и чемезовского ставленника Дмитрия Игоревича Азарова с поста губернатора Самарской области: "В связи с заявлением губернатора Самарской области Азарова Д.

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