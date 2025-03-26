Когда актер Сергей Безруков приедет в Барнаул с детским фестивалем?

Безруков сыграет в моноспектакле "Маленький принц" В апреле 2025 года актер Сергей Безруков приедет в Барнаул с командой "Эхо Большого Детского фестиваля", художественным руководителем которого он является.
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