Лопырева месяцами бесплатно жила в люкс-отеле Турции и задолжала миллионы рублей

Известная российская телеведущая, блогерша и модель Виктория Лопырева четыре месяца бесплатно жила в люксовом отеле Турции по «некоторой договоренности» со спонсором, который потребовал у нее 77,3 тысячи евро (около 8 миллионов рублей).