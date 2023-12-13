Лопырева месяцами бесплатно жила в люкс-отеле Турции и задолжала миллионы рублей

Известная российская телеведущая, блогерша и модель Виктория Лопырева четыре месяца бесплатно жила в люксовом отеле Турции по «некоторой договоренности» со спонсором, который потребовал у нее 77,3 тысячи евро (около 8 миллионов рублей).
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