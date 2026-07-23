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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ираола об успехах испанцев в футболе: «Мы всегда ставим команду на первое место, это заложено в воспитании. Это как в обществе – все получается, когда вы не эгоистичны»

Главный тренер « Ливерпуля » Андони Ираола высказался об успехах испанцев в футболе. Сборная Испании выиграла ЧМ-2026 , победив Аргентину (1:0) в финальном матче.

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