Исследование на МКС выявило причину мышечной атрофии в невесомости

Орбитальный эксперимент, проведенный на борту Международной космической станции, позволил ученым вплотную приблизиться к разгадке давней проблемы космической медицины — почему длительное пребывание в невесомости ведет к атрофии мышц у членов экипажа.
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