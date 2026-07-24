Исследование на МКС выявило причину мышечной атрофии в невесомости

Политика как она есть

Орбитальный эксперимент, проведенный на борту Международной космической станции, позволил ученым вплотную приблизиться к разгадке давней проблемы космической медицины — почему длительное пребывание в невесомости ведет к атрофии мышц у членов экипажа.