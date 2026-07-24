Политика как он...
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Политика как она есть

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Исследование на МКС выявило причину мышечной атрофии в невесомости

Исследование на МКС выявило причину мышечной атрофии в невесомости

Орбитальный эксперимент, проведенный на борту Международной космической станции, позволил ученым вплотную приблизиться к разгадке давней проблемы космической медицины — почему длительное пребывание в невесомости ведет к атрофии мышц у членов экипажа.

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