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Царьград

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Дочь новосибирских учёных стала голливудской актрисой

Дочь новосибирских учёных стала голливудской актрисой

Софья Васильева родилась в США, в семье эмигрантов. Она с детства строит карьеру модели и актрисы.Новосибирск славен как город науки и знаменит своими учёными, однако это не значит, что жители столицы Сибири и их потомки не проявляют иных талантов.

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Олег Тимофеев
Чтобы быть в курсе их разработок.
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