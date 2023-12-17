Дочь новосибирских учёных стала голливудской актрисой

Софья Васильева родилась в США, в семье эмигрантов. Она с детства строит карьеру модели и актрисы.Новосибирск славен как город науки и знаменит своими учёными, однако это не значит, что жители столицы Сибири и их потомки не проявляют иных талантов.
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