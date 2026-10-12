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Завтра будет всегда

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Советские подводные лодки, которые заставляли бояться всех врагов

Советские подводные лодки, которые заставляли бояться всех врагов

Советские подводные лодки, которые заставляли бояться всех врагов «Оружие хранит мир». До появление ядерных бомб с этой латинской пословицей можно было поспорить.

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