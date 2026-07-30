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"Обещание выполнено". Футболист Марк Кукурелья набил татуировку с лицом главного тренера сборной Испании

"Обещание выполнено". Футболист Марк Кукурелья набил татуировку с лицом главного тренера сборной Испании

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья сделал татуировку с портретом главного тренера сборной Луиса де ла Фуэнте.

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