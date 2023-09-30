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В подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждена инфраструктура

Объект критической инфраструктуры поврежден на территории Матвеевской общины в районе Запорожья, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко 30 сентября в своем Telegram-канале.

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