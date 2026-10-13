Добавить MCP-коннекторы к числу обязательных критериев включения продукта в реестр отечественного ПО предложил руководитель направления Т1 ИИ ИТ-холдинга Т1 Сергей Голицын на форуме «Цифровые решения».
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