АНТИФАШИСТ Минниханов предложил индийцам жениться на татарках и разрешил их вывозить в Индию Глава Татарстана Рустам Минниханов сделал неожиданное предложение индийским гостям, приехавшим на II Российско-Индийский форум "ТАЙМ" в Казань.
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Минниханов, перепутал чувство юмора и невежество к татарским женщинам России. Видимо пересидел на должности, пора менять.
Как он любит татарских женщин. Готов их кому угодно сбагрить.
Нет, самим надо.
и не жалко? можно сказать, - национальное достояние на вывоз! и куда! - в Индию! ну не ржач?
Ещё один враг своего народа...
У него, видимо, дочек нет, а то не выдал бы такой глупости!( Если индус окажется из высшей касты и его родня не примет жену сына, то участь этой приезжей будет печальной...
индийцы, женитесь на миниханове и вывезите его(её) в бангладеш
интересное решение-но видимо это относится только к тем гостям кто является мусульманского вероисповедания-но при этом девушкам надо помнить что для брака-надо получить согласие родителей жениха-чтобы не стать в дальнейшем наложницей в доме жениха- а быть полноправной женой мужа-в противном случае-приехав в Индию-семья жениха может экс-невесту продать как рабыню