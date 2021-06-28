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9 противоречивых фактов о том, каково это быть женщиной в Японии

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Всем хорошо известно, что Япония - высокоразвитое государство, в котором почитаются обычая и традиции.

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Анна Эржибова
Теперь ясно откуда у "бояр" здвиг по фазе:) тут нельзя там нельзя и т.д.одни запреты
Елена Ульянова
можно подумать у нас государство разбежалось платить приличное пособие матерям-одиночкам, и уж тем более разведенным женщинам. выживают на скудные алименты

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