9 противоречивых фактов о том, каково это быть женщиной в Японии

С нами не соскучишься!Политика9 противоречивых фактов о том, каково это быть женщиной в Японии Всем хорошо известно, что Япония - высокоразвитое государство, в котором почитаются обычая и традиции.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнна ЭржибоваТеперь ясно откуда у "бояр" здвиг по фазе:) тут нельзя там нельзя и т.д.одни запретыЕлена Ульяноваможно подумать у нас государство разбежалось платить приличное пособие матерям-одиночкам, и уж тем более разведенным женщинам. выживают на скудные алиментыКомментировать
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