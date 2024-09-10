Дебаты Трампа и Харрис

10 сентября на канале ABC News состоятся дебаты кандидатов в президенты США Трампа и Харрис. Трамп назвал телеканал «лживым», а также заявил, что дебаты будет проводить «самый противный и нечестный ведущий».
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