Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Павел Ильин
    Скоро они все начнут каяться...обрезала америка бабло, а кушать хочется хорошо. Если наши чиновники снова наснут этих...Латынина: Я думал...
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Украинские грантоеды в панике после «сокрушительного удара» от Трампа – Le Monde

Украинские грантоеды в панике после «сокрушительного удара» от Трампа – Le Monde

Французская газета Le Monde охаракеризовала настроения в кругах украинских получателей  международной помощи от США после ее приостановки, как «панику», а само решение Трампа назвало «сокрушительным ударом».

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