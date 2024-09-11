Это престижно! Барнаульцы рассказали, что они знают о премии "Народный знак качества"

В Алтайском крае снова стартовала премия, которую вручают самым любимым в народе компаниям Премия "Народный знак качества" стартовала в Алтайском крае! Мы спросили у барнаульцев, знают ли они, что такое НЗК, и рассказали, как номинировать любимую компанию.