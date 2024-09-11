Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федор Родников
    Давно говорю,что надо вдарить по усраине ядрёными бонбами и пусть ядерная пыль скачками чешет в НАТО.😅🤣😂Блинкен: страны Н...
  • Горыныч
    Пять штук и шесть лет. Миллиарды у генералов и даже пожизненного не дадут.В Барнауле девочк...
  • Гарий Щерба
    НЕЛЬЗЯ  этого  ДЕЛАТЬ , настоящая  ХРЕНЬ ВЫХОДИТ , ПОГИБАТЬ ЗНАЧИТ МОЖНО (защищая РОДИНУ)  с 18-лет а  ПИТЬ АЛКОГОЛЬ ...В России хотят за...

Это престижно! Барнаульцы рассказали, что они знают о премии "Народный знак качества"

Это престижно! Барнаульцы рассказали, что они знают о премии "Народный знак качества"

В Алтайском крае снова стартовала премия, которую вручают самым любимым в народе компаниям Премия "Народный знак качества" стартовала в Алтайском крае! Мы спросили у барнаульцев, знают ли они, что такое НЗК, и рассказали, как номинировать любимую компанию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх