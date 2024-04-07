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За рулем

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Легендарный неубиваемый «Крузак» подешевел в России

Легендарный неубиваемый «Крузак» подешевел в России

В России продолжаются продажи легендарного внедорожника , ввозимого по схеме параллельного импорта. Несмотря на свой архаичный дизайн, японский автомобиль по-прежнему пользуется популярностью среди любителей бездорожья, ценящих надежность и проходимость.

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