Легендарный неубиваемый «Крузак» подешевел в России

В России продолжаются продажи легендарного внедорожника , ввозимого по схеме параллельного импорта. Несмотря на свой архаичный дизайн, японский автомобиль по-прежнему пользуется популярностью среди любителей бездорожья, ценящих надежность и проходимость.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии