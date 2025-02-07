За подстрекание к диверсии сибиряк ответит в суде

Молодой человек предложил несовершеннолетнему устроить диверсию на объекте связи. Подозреваемый, 24-летний житель Новосибирской области, через мессенджер телеграм предложил несовершеннолетнему за оплату поджечь объекты связи, что могло нанести ущерб экономической безопасности и обороне страны.
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