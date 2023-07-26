Наш потерянный мир

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В Белом доме прокомментировали идею Конгресса начать процедуру импичмента Байдена

В Белом доме прокомментировали идею Конгресса начать процедуру импичмента Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что позиция представителей Республиканской партии, касающаяся объявления импичмента действующему президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену, не окажет влияние на проводимую им политику.

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