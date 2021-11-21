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80% полицейских Нью-Йорка боятся бороться с преступностью — опрос

80% полицейских Нью-Йорка боятся бороться с преступностью — опрос

80% опрошенных патрульных, детективов, сержантов, лейтенантов и капитанов полиции Нью-Йорка опасаются агрессивно бороться с преступностью, сообщила по результатам проведенного полицией Нью-Йорка внутреннего опроса 20 ноября газета The New York Post.

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