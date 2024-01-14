Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Евгений МакЛауд
    Ну а что вы хотите?? Экономику США ввпутин будет спасать до последнего расеянина. Он же их, буржуинский, а Россия счи...Россия вновь стал...
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    Росатом плевал на политику ему прибыль подавай. Поэтому получится как во времена ВОВ когда немцы нагло ворвались войн...Россия вновь стал...
  • фарид сабиров
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Боец из Бурятии в одиночку обратил 12 штурмовиков ВСУ в бегство под Урожайным

Боец из Бурятии в одиночку обратил 12 штурмовиков ВСУ в бегство под Урожайным

Заместитель командира взвода из Бурятии Иван Калашников в одиночку вышел против 12 штурмовиков ВСУ, защитив опорный пункт в неравном бою под Урожайным, в то время как двое его товарищей работали с флангов.

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